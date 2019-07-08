2019-07-08T16:50:41+03:00
Общество

Панков: Женщина-робот предложила Жириновскому сфотографироваться за 75 долларов

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Перед началом больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководители фракций и профильных комитетов осмотрели выставку, где им были продемонстрированы новейшие российские разработки в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поделился впечатлениями от выставки.

- Жириновский высказал радость при посещении выставки. Он с трибуны сказал, как был рад, что удалось рассмешить спикера. Разговор Жириновского и женщины-робота на выставке многих рассмешил. В том числе и ее ответом: сфотографироваться с ней можно только за 75 долларов, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове пенсионер на веревке спрыгнул со своего балкона на нижний этаж
Пенсионерка на Pande столкнулась с фурой Mersedes
Эхо "Прямой линии": Саратовской области выделили полмиллиона на лекарства детям-инвалидам
Заведующая детсадом Саратова победила на Всероссийском конкурсе лидерства
Чиновники не согласны с мнением, что саратовцы мало зарабатывают
Бродячих собак на набережной Космонавтов отловят
На 2-й Поперечной в Саратове продолжают гореть дома
Саратовские спортсмены завоевали медали на Кубке России по настольному теннису
Саратовские рыболовы взяли бронзу Кубка области
Молодой рецидивист оставил саратовца без иномарки
Саратовские спортсмены выиграли международный турнир по бадминтону
Саратовцам обещают дать горячую воду к 17 июля
В Саратове на время первенства области по триатлону перекроют несколько улиц