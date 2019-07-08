Панков: Женщина-робот предложила Жириновскому сфотографироваться за 75 долларов

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-08T16:50:41+03:00

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Перед началом больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководители фракций и профильных комитетов осмотрели выставку, где им были продемонстрированы новейшие российские разработки в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поделился впечатлениями от выставки.

- Жириновский высказал радость при посещении выставки. Он с трибуны сказал, как был рад, что удалось рассмешить спикера. Разговор Жириновского и женщины-робота на выставке многих рассмешил. В том числе и ее ответом: сфотографироваться с ней можно только за 75 долларов, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU