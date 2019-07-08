Саратовские спортсмены выиграли международный турнир по бадминтону
Награды получили кандидаты в мастера спорта
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С 4 по 7 июля в Гатчине прошел международный рейтинговый турнир по бадминтону «Russian U17 International White Nights 2019».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в соревнованиях приняли участие кандидаты в мастера спорта — Карташов Михаил и Добычкин Владислав, выступающие за Воронежскую и Саратовскую области.
Они заняли первое место в мужском парном разряде.
Кроме того, в одиночном разряде Владислав получил серебро, уступив Илье Киму.
ИСТОЧНИК KP.RU