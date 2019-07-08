Саратовцам обещают дать горячую воду к 17 июля

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-08T16:45:12+03:00

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В Саратове жители Ленинского района, поселка Солнечный и 6-го квартала жалуются на отсутствие горячей воды. Отключение предполагалось на две недели, но оно затянулось практически на месяц.

Сейчас на подъездах горожане могут видеть объявления, в которых написано, что удобств нужно ждать как минимум до 17 июля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», для того, чтобы дать горячую воду, нужно починить водопровод. Поэтому горожанам придется подождать до 17 июля.

Проблему устраняют более 20 ремонтных бригад и 50 единиц техники.

Работы идут в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU