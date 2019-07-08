В Саратове на время первенства области по триатлону перекроют несколько улиц

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-08T16:44:23+03:00

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В Саратове 18 июля во время проведения чемпионата и первенства Саратовской области по триатлону будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств с 06:30 до 13:30.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, это будет действовать на время прохождения колонны по набережной Космонавтов на двух участках.

Речь идет о дороге от Обуховского переулка до Бабушкиного взвоза, первом и втором ярусах, а также на участке от улицы Бабушкин взвоз до Провиантской.

Исключения составляют автомобили оперативных и технических служб.

ИСТОЧНИК KP.RU