2019-07-08T16:42:05+03:00
Спорт

В Солнечном до конца года достроят здание Дворца водных видов спорта

Этого не могут сделать уже несколько лет
Дарья Вострикова
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В минувшие выходные председатель областного правительства Александр Стрелюхин посетил строительную площадку Дворца водных видов спорта в Солнечном.

Как написал политик в соцсети Instagram, из-за нехватки денег стройку заморозили. Однако в этом году на возведение объекта выделено 116 млн рублей.

Работы в самом разгаре — до конца года нужно успеть сделать каркас, кровлю, фундамент здания, козырьки, бассейны, ванны для обучения плаванию, лестницы и перегородки.

Ход работ обещают контролировать каждую неделю.

Напомним, что Дворец водных видов спорта начали строить после победы саратовского спортсмена Ильи Захарова на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Однако довести дело до конца пока что не получается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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