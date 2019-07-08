В Солнечном до конца года достроят здание Дворца водных видов спорта
В минувшие выходные председатель областного правительства Александр Стрелюхин посетил строительную площадку Дворца водных видов спорта в Солнечном.
Как написал политик в соцсети Instagram, из-за нехватки денег стройку заморозили. Однако в этом году на возведение объекта выделено 116 млн рублей.
Работы в самом разгаре — до конца года нужно успеть сделать каркас, кровлю, фундамент здания, козырьки, бассейны, ванны для обучения плаванию, лестницы и перегородки.
Ход работ обещают контролировать каждую неделю.
Напомним, что Дворец водных видов спорта начали строить после победы саратовского спортсмена Ильи Захарова на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Однако довести дело до конца пока что не получается.
ИСТОЧНИК KP.RU