Найдено тело второго утонувшего при опрокидывании лодки под Саратовом
Мужчину искали с вечера 3 июля
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В Красноармейском районе Саратовской области сегодня, 8 июля, нашли тело второго погибшего при опрокидывании лодки. Об этом «КП-Саратов» сообщил специальный корреспондент.
Напомним, плавательное средство с пятью людьми перевернулось 3 июля у села Золотое.
Трех пассажиров спас проплывавший мимо рыбак. Одну утонувшую женщину нашли в тот же вечер, а мужчину искали почти пять дней.
ИСТОЧНИК KP.RU