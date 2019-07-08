2019-07-08T15:25:48+03:00
Происшествия

Найдено тело второго утонувшего при опрокидывании лодки под Саратовом

Мужчину искали с вечера 3 июля
Ольга Симонова
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В Красноармейском районе Саратовской области сегодня, 8 июля, нашли тело второго погибшего при опрокидывании лодки. Об этом «КП-Саратов» сообщил специальный корреспондент.

Напомним, плавательное средство с пятью людьми перевернулось 3 июля у села Золотое.

Трех пассажиров спас проплывавший мимо рыбак. Одну утонувшую женщину нашли в тот же вечер, а мужчину искали почти пять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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