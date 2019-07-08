2019-07-08T14:49:14+03:00
Общество

С управляющих компаний-должников в пользу ООО «КВС» взыскано 1,8 млн рублей

Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковыми заявлениями о взыскании задолженности за коммунальные услуги. В перечень неплательщиков вошли ООО «Управляющая компания «Уютный дом», ООО Управляющая компания «4-й Жилучасток Плюс», ООО «Управляющая организация «Виктория», ООО «Жилцентр» и ООО «Управляющая компания «Вишневое».

«Концессии водоснабжения — Саратов» являются гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляя отпуск холодной воды и прием сточных вод. Управляющая компания в отношениях с ресурсоснабжающей организацией выступает в качестве абонента, получая услуги, потребляемые непосредственно собственниками и нанимателями жилых помещений. В соответствии с законодательством Российской Федерации абонент наделен обязанностью производить оплату за потребленную питьевую воду и сброшенные сточные воды. Таким образом, исковые требования основаны на ненадлежащем исполнении ответчиками своих обязательств по договору.

Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд Саратовской области исковые требования удовлетворил и взыскал с управляющих организаций задолженность на общую сумму 1,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В саратовском правительстве появится комитет по инвестициям
В Саратове женщина травмировалась при прыжке в пруд
В центре Саратова «Лексус» перегородил проезд по оживленной дороге
Преподавателя вуза в Энгельсе уличили еще в четырех взятках
В Балакове грабитель избил мужчину и отобрал документы
Приставы арестовали автомобили ритуальной службы
В театре драмы состоялся режиссерский дебют саратовского выпускника
По факту пожара на рынке в Энгельсе возбуждено уголовное дело о поджоге
Объем поступлений ТКО на концессионные объекты АО «Управление отходами» вырос в шесть раз
Из Саратовской области не выпустили несколько тонн зараженной пшеницы
Набережную Космонавтов в Саратове оккупировали бродячие собаки
Саратовец обокрал посетителя магазина стройматериалов
Саратовская спортсменка стала двукратной победительницей чемпионата России по гребле
Экс-руководителя саратовского Росприроднадзора оштрафовали на 1 млн рублей за взятку
Пенсионерку в Саратове сбила электричка до Ртищева
Прохожие спасли новорожденных котят из слива водосточной трубы в Саратове