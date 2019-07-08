С управляющих компаний-должников в пользу ООО «КВС» взыскано 1,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-08T14:49:14+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковыми заявлениями о взыскании задолженности за коммунальные услуги. В перечень неплательщиков вошли ООО «Управляющая компания «Уютный дом», ООО Управляющая компания «4-й Жилучасток Плюс», ООО «Управляющая организация «Виктория», ООО «Жилцентр» и ООО «Управляющая компания «Вишневое».

«Концессии водоснабжения — Саратов» являются гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляя отпуск холодной воды и прием сточных вод. Управляющая компания в отношениях с ресурсоснабжающей организацией выступает в качестве абонента, получая услуги, потребляемые непосредственно собственниками и нанимателями жилых помещений. В соответствии с законодательством Российской Федерации абонент наделен обязанностью производить оплату за потребленную питьевую воду и сброшенные сточные воды. Таким образом, исковые требования основаны на ненадлежащем исполнении ответчиками своих обязательств по договору.

Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд Саратовской области исковые требования удовлетворил и взыскал с управляющих организаций задолженность на общую сумму 1,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU