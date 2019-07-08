В саратовском правительстве появится комитет по инвестициям

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-08T14:46:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области появится комитет по реализации проектов инвесторов в регионе.

Соответствующее постановление подписал председатель областного правительства Александр Стрелюхин.

Согласно документу, в ведение нового органа исполнительной власти переходит государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства» и казенное предприятие «Единая дирекция капитального строительства».

Комитет будет госзаказчиком — по новым постройкам, капремонту и реконструкции объектов, финансируемых за счет федерального и областного бюджетов.

Финансироваться новый орган власти будет за счет перераспределения денег, предназначенных на работу регионального Минстроя.

За реализацию инвестпроектов будут отвечать семь человек во главе с зампредом областного правительства Романом Бусаргиным.

ИСТОЧНИК KP.RU