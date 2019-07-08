В саратовском правительстве появится комитет по инвестициям
В Саратовской области появится комитет по реализации проектов инвесторов в регионе.
Соответствующее постановление подписал председатель областного правительства Александр Стрелюхин.
Согласно документу, в ведение нового органа исполнительной власти переходит государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства» и казенное предприятие «Единая дирекция капитального строительства».
Комитет будет госзаказчиком — по новым постройкам, капремонту и реконструкции объектов, финансируемых за счет федерального и областного бюджетов.
Финансироваться новый орган власти будет за счет перераспределения денег, предназначенных на работу регионального Минстроя.
За реализацию инвестпроектов будут отвечать семь человек во главе с зампредом областного правительства Романом Бусаргиным.
ИСТОЧНИК KP.RU