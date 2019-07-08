В центре Саратова «Лексус» перегородил проезд по оживленной дороге

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-08T14:17:03+03:00

По словам очевидцев, не может проехать и общественный транспорт [видео]

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В Саратове сегодня днем, 8 июля, «Лексус» перегородил проезд на оживленной дороге.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в 12:35 на пересечении улиц Чернышевского и Челюскинцев встал весь транспорт, включая общественный.

Троллейбус якобы не мог проехать из-за того, что его линия находится на той полосе движения, где стояла машина, из-за чего его штанги, по предположениям комментаторов группы «Типичный Саратов», не доставали.

Отметим, что в паблике про саратовский электротранспорт не говорится ни о каких задержках движения «рогатых» в центре Саратова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/719001" frameborder="0"></iframe> Лексус перекрыл улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU