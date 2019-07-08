Преподавателя вуза в Энгельсе уличили еще в четырех взятках

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-08T14:40:57+03:00

Следователи считают, что он получил 23,5 тыс. рублей

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В Энгельсе Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о коррупции в вузе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о филиале СГТУ имени Гагарина — Энгельсском технологическом институте.

В отношении преподавателя института возбуждены три новых дела о получении взяток.

По версии следствия, он получал взятки 28 июня 2018 года (2,5 тыс. рублей), 1 ноября (1,5 тыс. рублей), 29 января 2019 года (4,5 тыс. рублей) и 4 апреля (15 тыс. рублей). За эти деньги он соглашался поставить в зачетках студентов хорошие оценки без сдачи экзаменов.

Ранее в отношении преподавателя уже было возбуждено дело о получении 17,5 тыс. рублей в виде взяток.

Сейчас все материалы объединены в одно производство.

ИСТОЧНИК KP.RU