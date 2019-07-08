В Балакове грабитель избил мужчину и отобрал документы
Злоумышленника задержали
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Полиция Балаковского района раскрыла грабеж у 33-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 30 июня у третьего подъезда дома на Трнавской улице на него напал неизвестный и отобрал сумку. В ней лежали документы и сотовый телефон марки Samsung.
Злоумышленника задержали. Ранее не судимый 22-летний парень во всем признался, похищенное у него изъяли.
На грабителя завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU