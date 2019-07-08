По факту пожара на рынке в Энгельсе возбуждено уголовное дело о поджоге

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-08T13:59:21+03:00

Пожар на рынке в Энгельсе оставил 100 предпринимателей без товара

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Возбуждено уголовное дело о поджоге на рынке «Феникс» в Энгельсе. Напомним, сильный пожар произошел на центральной ярмарке вечером 27 июня.

Дело возбуждено сотрудниками МУ МВД «Энгельсское» по части 2 статьи 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».

Факт поджога был зафиксирован специалистами лаборатории МЧС.

Напомним, на рынке в Энгельсе вечером 27 июня сгорело более 1 тыс. кв. м торговых площадей. Потребовалось более трех часов, чтобы огонь ликвидировали, работали 15 пожарных расчетов и 20 цистерн занимались подвозом воды.

Около 100 предпринимателей из-за разбушевавшейся стихии потеряли свое имущество.

К счастью, никто не пострадал. Администрация рынка проводит свое расследование произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716878" frameborder="0"></iframe> В Энгельсе полыхает городской рынок.

Примечательно, что рынок «Феникс» входит в состав известной энгельсской ярмарки, про которую неоднократно писала «Комсомолка». Ранее арендаторы возмутились, что к ним была перекрыта дорога. По мнению торговцев, их таким образом пытались выжить, чтобы переманить поток покупателей в другой торговый центр, открывшийся поблизости. Тогда дело едва не дошло до перекрытия гражданами моста через Волгу. Среди торговцев сразу после начала пожара распространились слухи, что рынок подожгли намеренно. Официальные источники спустя несколько дней это подтвердили.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716877" frameborder="0"></iframe> Предпринимательница рассказала о пожаре в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU