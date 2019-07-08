В театре драмы состоялся режиссерский дебют саратовского выпускника

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-08T13:54:59+03:00

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В саратовском театре драмы продолжает работу лаборатория эскизов «ВИДИМОНЕВИДИМО».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», 6 июля зрителей познакомили с пьесой Алекса Бьёрклунда «Машина едет к морю». Режиссером выступил выпускник Саратовского театрального института Роман Мартынчев

По словам руководителя по литературно-художественной части Ольги Харитоновой, пьесы, которые предлагает лаборатория, это выбор театра. Но было сделано исключение: пьесу «Машина едет к морю» поставили по инициативе молодого режиссера.

Малая сцена театра драмы расположена на четвертом этаже. Пока гости поднимались, на стенах они могли увидеть детские рисунки. Это уже часть антуража предстоящего эскиза. Также перед входом в зал традиционно висят портреты артистов. В день показа три фотографии были заклеены нарисованными портретами.

В работе над театральным эскизом приняли участие три актера: заслуженный артист России Виктор Мамонов (в роли Старика), Юрий Кудинов (Борис) и Илья Ульянчев (Виктор)

Фото Армена Осипяна

Пока зрители рассаживались в зале, на сцене сидел молодой человек и рисовал. Зрители были заинтригованы уже до начала показа.

«Машина едет к морю» — это простая и одновременно сложная история. Виктор, молодой человек с аутизмом, постоянно рисует. Вместе с ним в квартире живет его слепой дед. А по хозяйству помогает сосед-дворник Борис. Однажды за рисованием мальчик произносит фразу «Машина едет к морю». Его просят пояснить, что это значит. Виктор рассказывает, что они втроем едут на море. А за рулем слепой дедушка. Борис в недоумении опровергает фантастическую историю мальчишки.

Фото Армена Осипяна

Вскоре старик по секрету рассказывает Борису, что у него есть автомобиль. А это единственный шанс уехать и обрести свободу. Дед предлагает отправиться к морю, а что будет дальше, решится само собой. Но дворник лишь высмеивает его. У них нет денег, с трудом хватает на еду. Да и водить никто не умеет.

На следующий день Борис приносит завтрак своим подопечным. Он несколько раз зовет Виктора, но его нет. Вскоре тот появляется из-за шкафа и говорит, что готов ехать. И, кстати, он впервые самостоятельно оделся. Мальчик произносит длинный монолог, в котором уговаривает их на поездку. На этом пьеса у Бьёрклунда заканчивается. Но режиссер решил не оставлять открытый финал и заканчивает пьесу иначе.

Фото Армена Осипяна

Во время поклона в зале звучали громкие аплодисменты. Зрители щедро кричали: «Браво!». За столь короткое время актеры освоили текст и максимально точно изобразили своих героев. После показа состоялось обсуждение эскиза. Зрители традиционно благодарили актеров и режиссера. Гости распознавали библейские мотивы, находили параллели с фильмом «Достучаться до небес», а также отсылки к известному спектаклю «О концепции Лика Сына Божьего» Ромео Кастеллуччи.

Фото Армена Осипяна

Заключительный показ состоится 8 июля, гостям покажут эскиз по пьесе Дмитрия Данилова «Свидетельские показания»

ИСТОЧНИК KP.RU