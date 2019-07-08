Объем поступлений ТКО на концессионные объекты АО «Управление отходами» вырос в шесть раз

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-08T13:52:04+03:00

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Благодаря работе Регионального оператора Саратовской области поступления твердых коммунальных отходов на Энгельсский и Балаковский мусороперерабатывающие комплексы в первом полугодии 2019 года суммарно выросли в шесть раз, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Работа отрасли по обращению с ТКО в Саратовской области базируется на принципах прозрачности и гласности в работе с потребителями коммунальной услуги. Благодаря деятельности Регоператора организованы учет и контроль всех потоков ТКО.

- Наши специалисты изучают тип и объем поступлений ТКО из каждого района зоны деятельности Регоператора. Одной из задач новой отрасли является полный учет образующихся коммунальных отходов. Мы фиксируем поступления в режиме online с каждого концессионного объекта. Также нами разрабатывается независимый реестр состояния контейнерных площадок, в котором учитывается соответствие количества контейнеров отнесенным к площадкам объектам. Это позволит ввести более точный учет образуемого мусора в каждом доме, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

АО «Управление отходами» осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Компания ставит перед собой задачу по сокращению объемов захораниваемых остатков ТКО и их экологической безопасности

ИСТОЧНИК KP.RU