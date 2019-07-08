Из Саратовской области не выпустили несколько тонн зараженной пшеницы

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-08T13:50:49+03:00

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В июле 2019 года государственный инспектор фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской области при проведении контроля пшеницы из Краснокутского района выявил нарушения.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 4,2 тыс. тонн продукции заражены сорняком — горчаком ползучим.

Наличие карантинного объекта подтвердила экспертиза.

Это одно из самых вредоносных растений, которое селится где угодно.

Пшеницу отправили на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU