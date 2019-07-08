Саратовская спортсменка стала двукратной победительницей чемпионата России по гребле

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-08T13:48:51+03:00

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С 3 по 8 июля в Москве проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, наш регион представили 13 воспитанников школы олимпийского резерва.

Так, спортсменка Кира Степанова сегодня завоевала вторую золотую медаль чемпионата в байдарке-одиночке на 500 метров. Ранее она заняла первое место в байдарке-двойке на 500 метров и взяла серебро за пройденную дистанцию в байдарке-двойке на 200 метров.

В данный момент в копилке сборной Саратовской области пять медалей: две золотых, две серебряных и одна бронзовая.

ИСТОЧНИК KP.RU