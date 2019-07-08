2019-07-08T13:48:51+03:00
Общество

Саратовская спортсменка стала двукратной победительницей чемпионата России по гребле

Она завоевала второе золото сегодня
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 3 по 8 июля в Москве проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, наш регион представили 13 воспитанников школы олимпийского резерва.

Так, спортсменка Кира Степанова сегодня завоевала вторую золотую медаль чемпионата в байдарке-одиночке на 500 метров. Ранее она заняла первое место в байдарке-двойке на 500 метров и взяла серебро за пройденную дистанцию в байдарке-двойке на 200 метров.

В данный момент в копилке сборной Саратовской области пять медалей: две золотых, две серебряных и одна бронзовая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С управляющих компаний-должников в пользу ООО «КВС» взыскано 1,8 млн рублей
В саратовском правительстве появится комитет по инвестициям
В Саратове женщина травмировалась при прыжке в пруд
В центре Саратова «Лексус» перегородил проезд по оживленной дороге
Преподавателя вуза в Энгельсе уличили еще в четырех взятках
В Балакове грабитель избил мужчину и отобрал документы
Приставы арестовали автомобили ритуальной службы
В театре драмы состоялся режиссерский дебют саратовского выпускника
По факту пожара на рынке в Энгельсе возбуждено уголовное дело о поджоге
Объем поступлений ТКО на концессионные объекты АО «Управление отходами» вырос в шесть раз
Из Саратовской области не выпустили несколько тонн зараженной пшеницы
Набережную Космонавтов в Саратове оккупировали бродячие собаки
Саратовец обокрал посетителя магазина стройматериалов
Экс-руководителя саратовского Росприроднадзора оштрафовали на 1 млн рублей за взятку
Пенсионерку в Саратове сбила электричка до Ртищева
Прохожие спасли новорожденных котят из слива водосточной трубы в Саратове