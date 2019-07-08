Экс-руководителя саратовского Росприроднадзора оштрафовали на 1 млн рублей за взятку

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-08T12:31:57+03:00

Мужчина получил топливные карты взамен на лояльность во время проверки

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Суд признал 48-летнего бывшего руководителя Управления Росприроднадзора по Саратовской области виновным в получении крупной взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, с 30 марта по 3 мая 2018 года осужденный получил от генерального директора ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча» две топливные карты на бесплатную заправку от предприятия. На каждой из них лежало по 53 тыс. рублей.

За это чиновник должен был смягчить вид и размер ответственности за нарушения в организации, которые могли выявить в предстоящую проверку.

С 3 мая по 25 сентября 2018 года подсудимый заправился на общую сумму чуть больше 45,5 тыс. рублей.

Гражданин полностью признал свою вину, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Теперь бывшему чиновнику придется отдать штраф в 1 млн рублей и не занимать руководящие должности ближайшие три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU