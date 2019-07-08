2019-07-08T12:31:57+03:00
Происшествия

Экс-руководителя саратовского Росприроднадзора оштрафовали на 1 млн рублей за взятку

Мужчина получил топливные карты взамен на лояльность во время проверки
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 48-летнего бывшего руководителя Управления Росприроднадзора по Саратовской области виновным в получении крупной взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, с 30 марта по 3 мая 2018 года осужденный получил от генерального директора ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча» две топливные карты на бесплатную заправку от предприятия. На каждой из них лежало по 53 тыс. рублей.

За это чиновник должен был смягчить вид и размер ответственности за нарушения в организации, которые могли выявить в предстоящую проверку.

С 3 мая по 25 сентября 2018 года подсудимый заправился на общую сумму чуть больше 45,5 тыс. рублей.

Гражданин полностью признал свою вину, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Теперь бывшему чиновнику придется отдать штраф в 1 млн рублей и не занимать руководящие должности ближайшие три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратовской области стали чаще давать взятки

Общая сумма составила почти 82 млн рублей

(подробнее)

Экс-начальница из саратовского Роспотребнадзора призналась в многочисленных взятках

Она приговорена к миллионному штрафу

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С управляющих компаний-должников в пользу ООО «КВС» взыскано 1,8 млн рублей
В саратовском правительстве появится комитет по инвестициям
В Саратове женщина травмировалась при прыжке в пруд
В центре Саратова «Лексус» перегородил проезд по оживленной дороге
Преподавателя вуза в Энгельсе уличили еще в четырех взятках
В Балакове грабитель избил мужчину и отобрал документы
Приставы арестовали автомобили ритуальной службы
В театре драмы состоялся режиссерский дебют саратовского выпускника
По факту пожара на рынке в Энгельсе возбуждено уголовное дело о поджоге
Объем поступлений ТКО на концессионные объекты АО «Управление отходами» вырос в шесть раз
Из Саратовской области не выпустили несколько тонн зараженной пшеницы
Набережную Космонавтов в Саратове оккупировали бродячие собаки
Саратовец обокрал посетителя магазина стройматериалов
Саратовская спортсменка стала двукратной победительницей чемпионата России по гребле
Пенсионерку в Саратове сбила электричка до Ртищева
Прохожие спасли новорожденных котят из слива водосточной трубы в Саратове