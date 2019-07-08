2019-07-08T12:27:44+03:00
Происшествия

Пенсионерку в Саратове сбила электричка до Ртищева

Женщина шла по рельсам и не реагировала на звуковые сигналы
Екатерина Семенова
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Фото Южного СУК СК РоссииФото Южного СУК СК России
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Следователи начали проверку по факту гибели пенсионерки под колесами электрички в Саратове.

Как сообщила «КП-Саратов» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан, специалисты осмотрели место происшествия, опросили машиниста и очевидцев. По итогам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.

Трагедия произошла около девяти часов утра 8 июля. На 843-м км, в 200 метрах от станции Поливановка, была смертельно травмирована 80-летняя женщина. Она попала под электропоезд №6161 Саратов — Ртищево.

Машинист заявил, что пенсионерка шла вдоль рельсов по колее и не реагировала на звуковые сигналы. Несмотря на экстренное торможение, остановить состав не удалось. Женщина скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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