Пенсионерку в Саратове сбила электричка до Ртищева
Следователи начали проверку по факту гибели пенсионерки под колесами электрички в Саратове.
Как сообщила «КП-Саратов» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан, специалисты осмотрели место происшествия, опросили машиниста и очевидцев. По итогам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.
Трагедия произошла около девяти часов утра 8 июля. На 843-м км, в 200 метрах от станции Поливановка, была смертельно травмирована 80-летняя женщина. Она попала под электропоезд №6161 Саратов — Ртищево.
Машинист заявил, что пенсионерка шла вдоль рельсов по колее и не реагировала на звуковые сигналы. Несмотря на экстренное торможение, остановить состав не удалось. Женщина скончалась на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU