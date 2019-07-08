Прохожие спасли новорожденных котят из слива водосточной трубы в Саратове

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-08T12:25:07+03:00

Для этого мужчинам пришлось разобрать конструкцию

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В Саратове четверо мужчин спасли новорожденных котят.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, несколько малюток оказались в сливе водосточной трубы магазина «Магнит» на улице Оржевского, 7.

- Никто не знает, как они туда попали, — рассказал один из участников спасения Алексей Маленков.

Для спасения котят мужчинам пришлось расцепить водосточную трубу. Фото соцсетей

Для того, чтобы расцепить водосточные трубы, один из мужчин встал на плечи Алексею Маленкову. Еще двое страховали снизу. Молодой человек снял конструкцию и вытащил котят.

- Их забрали прохожие. Дальше неизвестно, — рассказал Алексей Маленков.

Один из мужчин встал на плечи другого, а еще двое их поддерживали. Фото соцсетей

Пост набрал больше полусотни комментариев. Практически все восхищаются поступком неравнодушных мужчин и благодарят их.

ИСТОЧНИК KP.RU