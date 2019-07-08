На улице Романтиков в Саратове мужчина сорвался с балкона пятого этажа
В Ленинском районе Саратова мужчина упал с края балкона на пятом этаже.
Как стало известно «КП-Саратов», он выжил, его госпитализировали.
Очевидцы в группе «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что инцидент произошел вчера утром, 7 июля, в доме на улице Романтиков.
Местная жительница сняла на видео, как гражданин лазает по краю балконной плиты.
- Придурошный, что ли? — говорит автор на видеозаписи, не понимая, зачем мужчина пошел на такой поступок.
В этот момент на балкон выходит человек и пытается помочь гражданину, однако тот уходит в другую сторону.
В комментариях к посту горожане окрестили мужчину «человеком-пауком».
Мужчина упал с балкона в Солнечном. Саратов.
ИСТОЧНИК KP.RU