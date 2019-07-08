2019-07-08T12:13:59+03:00
Происшествия

На улице Романтиков в Саратове мужчина сорвался с балкона пятого этажа

Местная жительница засняла, как гражданин ходил по краю плиты [видео]
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Ленинском районе Саратова мужчина упал с края балкона на пятом этаже.

Как стало известно «КП-Саратов», он выжил, его госпитализировали.

Очевидцы в группе «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что инцидент произошел вчера утром, 7 июля, в доме на улице Романтиков.

Местная жительница сняла на видео, как гражданин лазает по краю балконной плиты.

- Придурошный, что ли? — говорит автор на видеозаписи, не понимая, зачем мужчина пошел на такой поступок.

В этот момент на балкон выходит человек и пытается помочь гражданину, однако тот уходит в другую сторону.

В комментариях к посту горожане окрестили мужчину «человеком-пауком».

Мужчина упал с балкона в Солнечном. Саратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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