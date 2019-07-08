2019-07-08T12:02:27+03:00
Общество

Саратовский спортсмен стал лидером чемпионата мира по спидвею

Следующее состязание пройдет в конце июля
Дарья Вострикова
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В минувшую пятницу, 6 июля, на четвертом этапе серии чемпионата мира по спидвею в Швеции саратовский спортсмен Эмиль Сайфутдинов одержал уверенную победу.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, он оставил позади прошлого победителя гран-при Мачея Яновскогои австралийца Макса Фрика и словака Мартина Вацулика.

Кроме того, он набрал самую большую сумму очков — 17. Он официально занимает первое место после четырех этапов и имеет все шансы попытаться стать чемпионом мира.

Следующий гран-при пройдет 3 августа в Польше, а 20-21 июля в Тольятти пройдет «Спидвей наций» — командный чемпионат мира, в котором сборную России возглавит Эмиль Сайфутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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