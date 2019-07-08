В Саратове поймали трех автомобильных воров
Похищенное частично изъято
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Полицейские Саратова поймали трех автомобильных воров.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в Заводском районе неизвестные залезли в чужую припаркованную «Ниву» и забрали оттуда имущество.
По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний рецидивист, у него изъяли похищенное и завели уголовное дело.
Кроме того, в Кировском районе злоумышленники вскрыли багажник «восьмерки» местного жителя и забрали два набора инструментов стоимостью 4,6 тыс. рублей.
Предполагаемые воры задержаны. Ими оказались два 24-летних парня, один из которых уже отбывал срок за кражу.
Похищенное частично изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU