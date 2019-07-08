2019-07-08T11:38:31+03:00
Происшествия

В Саратове поймали трех автомобильных воров

Похищенное частично изъято
Дарья Вострикова
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Полицейские Саратова поймали трех автомобильных воров.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в Заводском районе неизвестные залезли в чужую припаркованную «Ниву» и забрали оттуда имущество.

По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний рецидивист, у него изъяли похищенное и завели уголовное дело.

Кроме того, в Кировском районе злоумышленники вскрыли багажник «восьмерки» местного жителя и забрали два набора инструментов стоимостью 4,6 тыс. рублей.

Предполагаемые воры задержаны. Ими оказались два 24-летних парня, один из которых уже отбывал срок за кражу.

Похищенное частично изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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