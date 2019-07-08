2019-07-08T11:22:54+03:00
Происшествия

В Энгельсе прохожие отбили ребенка у грабителя

Дело в отношении мужчины направлено в суд
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 45-летнего рецидивиста, обвиняемого в грабеже, завершено.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, днем 2 марта двое 14-летних школьников шли домой. Их окликнул 45-летний ранее судимый мужчина и попросил дать позвонить. Получив аппарат, он сделал вид, что якобы набрал номер, отдал мобильник, а сам пошел за детьми. Около их жилища мужчина снова попросил гаджет и получил его.

Один из мальчиков заподозрил неладное и отобрал мобильник у назойливого прохожего, в ответ на что злоумышленник рассвирепел и вырвал телефон.

Дети стали искать помощи у людей. Неподалеку шла пожилая пара, которая догнала вора и потребовала отдать чужое.

Один из подростков вызвал полицию, на что рецидивист дал ему пощечину и сказал, что если звонки продолжатся — мальчик останется без своего гаджета.

В ответ на очередное требование прохожего злоумышленник повалил его и начал бить.

Все это увидел еще один мужчина, который подбежал к рецидивисту и потребовал вернуть телефон.

Грабитель понял безысходность ситуации, выбросил гаджет в снег и убежал. В тот же день его задержала полиция.

Предполагаемый преступник так и не признал свою вину, однако доказательств оказалось достаточно чтобы направить дело в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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