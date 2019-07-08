2019-07-08T10:45:54+03:00
Общество

Прокуратура нашла в Балашове «Кофейню», незаконно торгующую алкоголем

Организацию привлекли к административной ответственности
Екатерина Семенова
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Прокуратура и Роспотребнадзор Саратовской области проверили торговлю алкоголем по ночам.

- Прошел рейд по организациям, работавшим под видом баров и якобы предприятий общественного питания, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре.

В Балашове, в частности, к административной ответственности было привлечено ООО «Кофейня», которое оказывало услуги не по ГОСТу. Там не только торговали алкоголем в нарушение запретов, но и допустили антисанитарию.

В Саратове проверяющие нашли три торговых точки, где продавали алкоголь слишком близко к школам. По данному факту внесено представление главе города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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