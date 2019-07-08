2019-07-08T10:18:06+03:00
Происшествия

Молодая девушка на Solaris слетела в кювет на трассе под Ровным

Медики госпитализировали пассажирку перевернувшегося авто
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ровенском районе вечером минувшего воскресенья, 7 июля, женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris перевернулась в кювет.

ДТП случилось на 490-м км автодороги СамараПугачевЭнгельсВолгоград. 22-летняя водительница не справилась с машиной, допустила съезд в кювет, где машина перевернулась.

В результате аварии сама виновница не получила повреждений, а вот ее 52-летней пассажирке понадобилась медицинская помощь и госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области сгорели 107 га лесов
В Саратове поймали трех автомобильных воров
Панков: В Саратовской области идет серьезная работа по стабилизации социально-экономической ситуации
В Ртищеве семеро пожарных тушили постройки
В Саратовской области мужчина из мести обвинил односельчанина в грабеже
В Саратове у вокзала приставы арестовали имущество у четырех должников
«Восстановление родства»: первый съезд потомков хвалынцев
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
В Энгельсе прохожие отбили ребенка у грабителя
Прокуратура нашла в Балашове «Кофейню», незаконно торгующую алкоголем
В Красном Куте шестеро пожарных тушили крупный пожар
В Саратове электричка насмерть сбила пенсионерку
Под Энгельсом сгорел двухквартирный дом
Саратовский мотоциклист завоевал Кубок России
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
На ремонт тротуаров и дорожек у стадиона «Локомотив» потратят 17,4 млн рублей