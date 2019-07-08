Молодая девушка на Solaris слетела в кювет на трассе под Ровным

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-08T10:18:06+03:00

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В Ровенском районе вечером минувшего воскресенья, 7 июля, женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris перевернулась в кювет.

ДТП случилось на 490-м км автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. 22-летняя водительница не справилась с машиной, допустила съезд в кювет, где машина перевернулась.

В результате аварии сама виновница не получила повреждений, а вот ее 52-летней пассажирке понадобилась медицинская помощь и госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU