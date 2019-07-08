Саратовский мотоциклист завоевал Кубок России
Он стал лучшим в дисциплине «эндуро-экстрим»
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С 5 по 7 июля в Вольске состоялся Кубок России по мотоциклетному спорту в дисциплине «эндуро-экстрим».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 77 спортсменов из 21 региона.
Главный приз достался саратовскому мотоциклисту Даниилу Черняеву.
Победителем Кубка Саратовской области стал участник из Энгельса Олег Обочев.
ИСТОЧНИК KP.RU