Саратовский мотоциклист завоевал Кубок России

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-08T10:13:17+03:00

Он стал лучшим в дисциплине «эндуро-экстрим»

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С 5 по 7 июля в Вольске состоялся Кубок России по мотоциклетному спорту в дисциплине «эндуро-экстрим».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 77 спортсменов из 21 региона.

Главный приз достался саратовскому мотоциклисту Даниилу Черняеву.

Победителем Кубка Саратовской области стал участник из Энгельса Олег Обочев.

ИСТОЧНИК KP.RU