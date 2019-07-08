Две женщины и трое детей пострадали в ДТП на Вольском тракте

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-08T09:41:43+03:00

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На Вольском тракте в Саратовской области случилось ДТП с пятью пострадавшими.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трое из травмированных — дети.

На повороте к селу Новые Бурасы столкнулись Geely и Ford. В аварии пострадали: водительница Ford, женщина и трое несовершеннолетних пассажиров из Geely (восьми и двухлетняя девочки и 11-летний мальчик).

Дети были госпитализированы силами сотрудников Центра медицины катастроф, а женщине помощь оказали на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU