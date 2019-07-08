Саратовские гребцы взяли серебро чемпионата России
Они прошли дистанцию в 200 метров
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С 3 по 8 июля в Москве проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязаются спортсмены не моложе 15 лет из 40 регионов РФ на различных дистанциях.
Так, саратовская байдарочница Кира Степанова стала серебряным призером чемпионата за пройденную дистанцию в 200 метров в байдарке-двойке. Эту же награду завоевал Рамиль Алимов за 200 метров в каноэ-двойке.
ИСТОЧНИК KP.RU