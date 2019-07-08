2019-07-08T09:34:55+03:00
Происшествия

Захмелевший саратовец приставал к пассажирам на вокзале

Те обратились к стражам порядка
Дарья Вострикова
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В минувшие выходные сотрудники Росгвардии задержали на вокзале нетрезвого водителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, он проявлял слишком назойливое внимание к окружающим, из-за чего те обратились к стражам порядка — с просьбой остановить нарушителя общественного порядка.

Увидев правоохранителей, захмелевший мужчина сел в свою машину и попытался уехать, однако его остановили и передали сотрудникам Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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