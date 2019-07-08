2019-07-08T09:32:19+03:00
Общество

Сегодня в Саратове отремонтируют две дороги

Ремонт проходит в рамках нацпроекта
Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 июля, в Саратове продолжат реализовывать нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, планируется заасфальтировать 1-й проезд Строителей, где проведены работы на 3,1 из 3,4 тыс. кв. м.

Кроме того, верхний слой будут укладывать на улице Степана Разина.

На участке от Беговой до Новоузенской заменили 2,4 из 4,3 тыс. кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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