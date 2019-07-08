В Саратове мужчина три часа насиловал девушку в ее квартире

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-08T11:00:53+03:00

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В Саратове арестовали обвиняемого в изнасиловании.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении ранее судимого 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера под угрозой убийством.

Преступление было совершено поздним вечером 1 июля. Около 23 часов 20-летняя девушка вышла из трамвая и направилась в сторону дома в Заводском районе. Один из пассажиров последовал за ней и, когда поблизости не было людей, набросился и стал душить.

Гражданка выронила сумку, и мужчина вернулся за вещью, чтобы та не привлекла внимания прохожих. На время он отпустил жертву, потребовав, чтобы она оставалась на месте. Потерпевшая попыталась скрыться, но злоумышленник догнал ее и пригрозил, что она будет наказана за непослушание.

- Далее, угрожая убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После чего потребовал, чтобы девушка проследовала за ним по месту его проживания. Она с ужасом представила, что в жилище, куда мужчина приведет ее, могут оказаться его приятели и, пойдя на хитрость, предложила пойти к ней, рассчитывая на то, что по пути им встретятся прохожие. К несчастью, на дороге никого не было, — пишет СУ СКР.

С половины первого до трех часов ночи мужчина насиловал и избивал девушку в ее квартире, после чего заснул. Потерпевшая выскочила в коридор, заперла мужчину в доме, вызвала полицию и спряталась у соседей. Злоумышленник, впрочем, проснулся, и попытался сбежать через балкон на втором этаже. Но его задержали полицейские.

Сейчас ему предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU