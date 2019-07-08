2019-07-08T08:11:09+03:00
Общество

Жителей Энгельса ждут две недели пробок у моста на Саратов

Для строительства подземного перехода у «Школы нового века» с 17 июля перекроют улицу Лесозаводскую
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В районной администрации сообщили, что с полуночи 17 июля на 14 дней будет перекрыто движение автотранспорта по улице Лесозаводская в районе «Школы нового века». Здесь за это время построят подземный пешеходный переход.

На это время будет действовать схема объезда закрытого участка для общественного и личного транспорта. Основная нагрузка ляжет на нижнюю дорогу-дублер улицы Лесозаводская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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