В Саратовском районе задержан дачный вор

СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-08T08:30:56+03:00

На его счету как минимум два подтвержденных эпизода краж

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Ранее судимый за кражи и грабеж 35-летний житель Сабуровки Саратовского района уже дал признательные показания по двум эпизодам краж из дачных домов в 2018 году.

В августе прошлого года в СНТ у села Боковка мужчина разбил окно на втором этаже и проник в дачный дом, откуда похитил сварочный аппарат. Задержанный признался, что продал его неизвестному.

Выяснилось также, что в июле 2018 года в СНТ у села Расловка-2 подозреваемый отжал пластиковое окно и проник в домик, откуда украл различные дорогие электроинструменты. Их он также успешно успел продать.

Возбуждено уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU