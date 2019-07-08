2019-07-08T08:30:07+03:00
Происшествия

В Саратове банда подростков избили прохожего ради техники

На них завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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В минувшую пятницу, 5 июля, в отдел полиции Энгельсского района поступило заявление о грабеже от 21-летнего гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в полночь его настигли неизвестные на улице Тургенева, применили насилие и отобрали телефон BQ, а также аппарат для связи и планшет марки Samsung.

По подозрению в грабеже задержаны двое 17-летних, 18 и 20-летний парни, похищенное у них изъяли, а на самих завели уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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