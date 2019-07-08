2019-07-08T08:29:19+03:00
Общество

Прокуратура: На «Тролзе» полностью погашены долги по зарплате

За май завод был должен 7,6 млн рублей
Екатерина Семенова
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В Саратовской области прокуратура проверила ситуацию на заводе «Тролза».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, причиной для проверки стало тяжелое финансовое положение предприятия.

Долги по зарплате за 2019 год перед 513 сотрудниками составили 7,6 млн рублей. В связи с этим заместитель прокурора внес представление генеральному директору.

Также прошли встречи с трудовым коллективом. Вопрос долгов по зарплате был вынесен на межведомственную рабочую группу.

В прокуратуре заявили, что эти и другие меры помогли погасить задолженность по зарплате на «Тролзе».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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