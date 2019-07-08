Саратовская область заняла 62-е место в рейтинге доходов населения

СЕГОДНЯ 07:44 2019-07-08T08:28:32+03:00

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Саратовская область в рейтинге регионов по доходам населения заняла 62 место. Данные о самых богатых и самых бедных регионах по доходам их жителей подготовило РИА Рейтинг.

В основе расчетов — отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году

Медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже.

Дополнительными показателями в ранжировании регионов стали доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Доля населения за чертой бедности в Саратовской области составила 16,2%. К примеру, у лидера по доходам Ямало-Ненецкого автономного округа этот показатель 6,2%, а у самого бедного региона — Тувы — 40,1%.

Доля населения за чертой крайней бедности в Саратовской области — 2,1%, в лидерах здесь Москва — 0,5%, в аутсайдерах снова Тыва — 9,2%.

Согласно этому рейтингу в 2016 году Саратовская область занимала 60 место, в 2015 году — 58 место.

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, самые низкие — у населения Тывы, Алтая, Калмыкии.

ИСТОЧНИК KP.RU