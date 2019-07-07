Пьяный пассажир такси в Саратове избил ДПСника радиоантенной

7 Июль 21:53 2019-07-07T21:53:23+03:00

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Поздно вечером 6 июля на улице Алексеевская в Саратове 24-летний пьяный дебошир избил сотрудника ДПС. Полицейский после удара радиоантенной в висок был госпитализирован.

Следователи СУ СКР в Кировском районе Саратова начали доследственную проверку после этого инцидента.

К патрулю ДПС, который в 23.20 находился у дома №17 по улице Алексеевская, подъехал водитель такси, который попросил помочь утихомирить разбушевавшегося пьяного пассажира. Буяном оказался 24-летний местный житель, который с супругой возвращался на такси домой после развлекательных мероприятий.

Мужчина в пути вел себя себя грубо и агрессивно, как сообщил таксист и на просьбы успокоиться не реагировал.

Когда один из инспекторов попросил пьяного буяна выйти из автомобиля, тот, бросился на инспектора и попытался нанести ему удар кулаком лицо.

- Разозлившись что попытки ударить инспектора не увенчались успехом, 24-летний мужчина подбежал к служебному автомобилю ДПС, вырвал из нее радиоантенну и размахнувшись, нанес инспектору один удар в область виска. Дальнейшие противоправные действия нарушителя были пресечены сотрудниками полиции. Инспектор ДПС, получивший травму, доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU