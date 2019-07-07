В столкновении с грузовиком на трассе в Саратовской области пострадал водитель внедорожника

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-07T17:36:09+03:00

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Днем 7 июля на трассе Саратов-Пугачев «КамАЗ» столкнулся с «Нивой».

Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», прибывшим на место аварии специалистам облспаса пришлось вырезать водителя внедорожника из кабины, где он был зажат. Мужчину госпитализировали. Водителб «КамАЗа» медпомощь не понадобилась.

Степень виновности водителей сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU