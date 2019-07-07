2019-07-07T14:51:11+03:00
Происшествия

В ДТП с пьяным водителем под Аткарском пострадали пять человек

Столкновение произошло у стелы на въезде в город
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На въезде в Аткарск Саратовской области днем 7 июля произошло столкновение автомобилей, в котором пострадали пять человек.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось недалеко от стелы, обозначающей въезд в город. ВАЗ-2107 не поделил дорогу с Datsun.

После столкновения отечественная легковушка слетела в кювет и перевернулась. В ней пострадали три человека. Еще двое получили травмы в японском авто. Прибывшие сотрудники облспаса оказали пострадавшим первую помощь, от госпитализации все пятеро отказались.

Как установили сотрудники ДПС, водитель ВАЗа недавно усиленно употреблял спиртное – алкометр показал 1,43 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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