В ДТП с пьяным водителем под Аткарском пострадали пять человек
На въезде в Аткарск Саратовской области днем 7 июля произошло столкновение автомобилей, в котором пострадали пять человек.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось недалеко от стелы, обозначающей въезд в город. ВАЗ-2107 не поделил дорогу с Datsun.
После столкновения отечественная легковушка слетела в кювет и перевернулась. В ней пострадали три человека. Еще двое получили травмы в японском авто. Прибывшие сотрудники облспаса оказали пострадавшим первую помощь, от госпитализации все пятеро отказались.
Как установили сотрудники ДПС, водитель ВАЗа недавно усиленно употреблял спиртное – алкометр показал 1,43 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе.
Обстоятельства ДТП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU