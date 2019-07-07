Отменены два авиарейса между Саратовом и Москвой
Судя по онлайн-табло не прилетит СУ-1362, а СУ-1363 — не вылетит из аэропорта города
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Сегодня, 7 июля, отменили два авиарейса Саратов — Москва.
Судя по данным онлайн-табло компании «Саратовские авиалинии», в Саратов из Шереметьева не прилетит СУ-1362, который должен был прибыть в 19:25.
Также из Саратова сегодня не будет вылета рейса СУ-1363, который был запланирован на 20:20.
Напомним, похожий случай уже был в январе.
ИСТОЧНИК KP.RU