2019-07-07T13:23:11+03:00
Общество

В Саратовской области ищут пенсионера с возможной потерей памяти

Алексей Сорокин был одет в рубашку, трико и резиновые тапочки
Ольга Симонова
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В Саратовской области ищут 81-летнего Алексея Сорокина.

- Мужчина пропал в Балакове 2 июля. У него возможна потеря памяти и дезориентация, — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Саратов» в группе соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: на вид 60-65 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза.

На момент пропажи был одет в синюю рубашку с длинным рукавом, спортивные трико Adidas с белыми лампасами и розовые резиновые тапочки.

Если вам известно местонахождение пенсионера, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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