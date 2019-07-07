В ДТП у кладбища в Саратове пострадали три человека
На Московском шоссе столкнулись ВАЗ-2106 и «Лада Гранта»
Фото облспаса
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На Московском шоссе в Саратове сегодня, 7 июля, столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2106.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ДТП случилось около Нового Елшанского кладбища.
В аварии пострадали 57-летний водитель «шестерки» и его 50-летняя пассажирка. Сотрудники горспаса и облспаса вытащили их из авто при помощи гидравлического инструмента и передали «скорой» для госпитализации.
Травмы также получил 24-летний водитель «Гранты». Ему оказали медпомощь, от поездки в больницу он отказался.
Фото облспаса
На месте также работали пожарные и ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU