2019-07-07T12:33:16+03:00
Происшествия

В ДТП у кладбища в Саратове пострадали три человека

На Московском шоссе столкнулись ВАЗ-2106 и «Лада Гранта»
Ольга Симонова
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Фото облспасаФото облспаса
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На Московском шоссе в Саратове сегодня, 7 июля, столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2106.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ДТП случилось около Нового Елшанского кладбища.

В аварии пострадали 57-летний водитель «шестерки» и его 50-летняя пассажирка. Сотрудники горспаса и облспаса вытащили их из авто при помощи гидравлического инструмента и передали «скорой» для госпитализации.

Травмы также получил 24-летний водитель «Гранты». Ему оказали медпомощь, от поездки в больницу он отказался.

Фото облспаса

Фото облспаса

На месте также работали пожарные и ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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