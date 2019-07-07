В саратовском театре драмы представили лучшую пьесу 2018 года

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-07T14:04:57+03:00

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5 июля в Саратовском театре драмы в рамках творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО» зрителям показали эскиз по пьесе Алексея Житковского «Горка». В зале вновь не обошлись без дополнительных стульев. Работу представил молодой режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Богданов. Его спектакль «Гамлет» по Шекспиру и Акунину зрители Саратова могли видеть на фестивале «Уроки Табакова» в апреле. Тогда с режиссером познакомились и теперь пригласили для работы в лаборатории.

Вступительное слово взяла руководитель по литературно-художественной части Ольга Харитонова. В первую очередь она поблагодарила зрителей за проявленный интерес к проекту, а также рассказала, что приготовил театр для гостей в этот вечер.

Работы, попавшие на лабораторию, это не полноценные спектакли – это театральные эскизы и заявки на возможную постановку. Произведения, которые нам представляют, появились буквально сегодня. «Горка» Алексея Житковского была написана в прошлом году и признана профессиональным жюри конкурса конкурсов современной драматургии «Кульминация» лучшей пьесой 2018 года.

- Это не гарантия того, что она вам понравится, – отметила Харитонова.

«Горка» – это история про обычную воспитательницу детсада. У нее есть любящий молодой человек, неплохая работа, но ей кажется, что все дела идут плохо. Скоро в детском саду должен состояться утренник, именно Анастасии предстоит его организовать. А также ей поручили построить горку. Для помощи в работе она должна позвать родителей.

Она боится, что утренник может пройти не так, как нужно. И на строительство горки никто не придет. На это есть свои причины.

Однажды Анастасия приходит домой с ребенком по имени Озод. Его родители не пришли за ним, и ей пришлось забрать мальчика с собой. Вскоре она к нему привыкла. Из-за него Настя даже поссорилась со своим парнем. Через пару дней за ребенком приходит дядя Джафар. Но Анастасия не хочет отпускать Озода с этим человеком. Мальчик самостоятельно принимает решение

Фото Армена Осипяна

Кульминацией пьесы является сцена, когда заведующая приглашает воспитательницу к себе и объясняет ей, что утренник должен пройти максимально хорошо, иначе у нее возникнут проблемы. В следующей сцене она просит Анастасию встать на стул и спеть песню, которую дети учат для утренника. Воспитательница встает на стул и в слезах проговаривает строчки.

Фото Армена Осипяна

Заключительной сценой является встреча для строительства горки, на которой молодой человек Насти и ее помощница ждут воспитательницу. С опозданием, но Анастасия все-таки приходит. И воспитательница, и зрители на протяжении пьесы испытывают нравственное очищение в результате некоего душевного потрясения.

Фото Армена Осипяна

В эскизе задействованы актеры: Дарья Родимова, Дмитрий Кривоносов, Александра Коваленко, Любовь Воробьева, Светлана Москвина, Анастасия Парамонова, Валерий Ерофеев и Игорь Игнатов. В роли Озода выпускник театрального института – Салман Джумагазиев. За роль воспитательницы для Родимовой звучали дополнительные аплодисменты.

За несколько дней режиссер подготовил почти полноценный спектакль. Артистам удалось максимально точно изобразить характеры героев Житковского.

После показа состоялось обсуждение пьесы. Зрители благодарили всех участников за проделанную работу и делились своими впечатлениями.

- В любой пьесе есть тема свободы, здесь она тоже есть. Не зря главную героиню зовут Анастасия, что значит воскресшая, а мальчика, который попал в ее сердце, зовут Озод, то есть благородный, чистый. Через него она прошла некое очищение, она воскресла – отметил режиссер Андрей Богданов.

Последними постановками станут; эскиз по пьесе Алекса Бьёрклунда «Машина едет к морю» и в заключительный день «Свидетельские показания» Дмитрия Данилова.

ИСТОЧНИК KP.RU