Множество улиц Саратова остались до ночи без воды

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-07T10:53:27+03:00

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В Саратове сегодня, 7 июля, отключили ориентировочно до полуночи водоснабжение у множества улиц из-за работ на сетях.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», не будет воды на улицах: Гусельская, 4а, 6, 6а, Гусельский переулок, 1-4, улица Чкалова, 27, 1-й проезд Строителей, 10, 12, проспект Строителей, 20, Черниговская, 31, Рижская, 2а, Песочная, 1, 2, 4, Авиационная, 40, 42, 44 и в частных домовладениях на Клещевской, Авиационной, Овражной, Песочной, 2-й Песочной, Черниговской, Гусельской, Квартальной, Восточной, Гомельской, Тележной, Енисейской, Чкалова, Прудной, Приовражной, Вольских проездах, Центральной, Песочном проезде, Солнечном проезде, Куйбышева, Белинского и Полевой. Водоснабжение пришлось отключить из-за аварии на Тележной улице.

Также до полуночи из-за работ на Братьев Никитиных воды не будет в домах №№12-18 на четной стороне этой улицы, №№3-11 на нечетной стороне по улице Исаева, а также на Радужной, 18, Автомобильной и Краснокутской.

На Университетской также работают коммунальщики. Им пришлось отключить водоснабжение в границе улиц: Степана Разина — Астраханская — Кутякова — Большая Горная.

В Заводском районе из-за аварии на 3-м Станкостроительном проезде воды нет на Огородной, 149 и 151а, Ростовской, 38 и 40 и в частном секторе по улицам: Свирская, Станкостроительная, 1-8-й Станкостроительные проезды, Белозерская, 1-2-й Белозерские проезды и Холмогорская.

ИСТОЧНИК KP.RU