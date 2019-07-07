2019-07-07T10:53:27+03:00
Общество

Множество улиц Саратова остались до ночи без воды

Отключение связано с работами на сетях
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове сегодня, 7 июля, отключили ориентировочно до полуночи водоснабжение у множества улиц из-за работ на сетях.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», не будет воды на улицах: Гусельская, 4а, 6, 6а, Гусельский переулок, 1-4, улица Чкалова, 27, 1-й проезд Строителей, 10, 12, проспект Строителей, 20, Черниговская, 31, Рижская, 2а, Песочная, 1, 2, 4, Авиационная, 40, 42, 44 и в частных домовладениях на Клещевской, Авиационной, Овражной, Песочной, 2-й Песочной, Черниговской, Гусельской, Квартальной, Восточной, Гомельской, Тележной, Енисейской, Чкалова, Прудной, Приовражной, Вольских проездах, Центральной, Песочном проезде, Солнечном проезде, Куйбышева, Белинского и Полевой. Водоснабжение пришлось отключить из-за аварии на Тележной улице.

Также до полуночи из-за работ на Братьев Никитиных воды не будет в домах №№12-18 на четной стороне этой улицы, №№3-11 на нечетной стороне по улице Исаева, а также на Радужной, 18, Автомобильной и Краснокутской.

На Университетской также работают коммунальщики. Им пришлось отключить водоснабжение в границе улиц: Степана Разина — Астраханская — Кутякова — Большая Горная.

В Заводском районе из-за аварии на 3-м Станкостроительном проезде воды нет на Огородной, 149 и 151а, Ростовской, 38 и 40 и в частном секторе по улицам: Свирская, Станкостроительная, 1-8-й Станкостроительные проезды, Белозерская, 1-2-й Белозерские проезды и Холмогорская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП с пьяным водителем под Аткарском пострадали пять человек
В саратовском театре драмы представили лучшую пьесу 2018 года
Отменены два авиарейса между Саратовом и Москвой
В Саратовской области ищут пенсионера с возможной потерей памяти
В ДТП у кладбища в Саратове пострадали три человека
В центре Саратова с пятого этажа жилого дома упала женщина
Парень украл в Ершове тестер туалетной воды
Сельчанин украл из ТЦ в Балакове мужские шорты и футболки
Возле Шумейки водитель «Нивы» пробил отбойник и погиб
В воскресенье саратовцев ждет теплый день с переменной облачностью
В Балашове со строительных лесов упал рабочий
Сегодня в Саратове отменяются дежурные троллейбусы №16 и часть трамваев №8
Балаковца госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с крыши дома
В Татищевском районе пожилую женщину обманул лже-сотрудник банка
В Смурском переулке Саратова горит двухэтажный жилой дом
Грабитель унес из сервисного центра в Саратове монитор и клавиатуру
Саратовский «Сокол» обыграл в Сызрани команду из Димитровграда
Саратовцев сегодня настигнет сильный ветер
В Саратове трое детей целый день провели на пляже без родителей