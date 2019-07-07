Возле Шумейки водитель «Нивы» пробил отбойник и погиб
Авария произошла у заправки
Фото из соцсетей
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В Энгельсском районе Саратовской области случилось смертельное ДТП.
- Авария произошла в 22:30 на 24-м км дороги Сызрань — Саратов — Волгоград. Водитель «Нивы» не справился с управлением и врезался в металлическую конструкцию. От полученных травм 35-летний мужчина погиб на месте, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Как отметили очевидцы в группе «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте», авария произошла у заправки, недалеко от села Шумейка.
Фото из соцсетей
Водитель «Нивы» врезался в отбойник, который буквально покорежило от удара, и погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU