Возле Шумейки водитель «Нивы» пробил отбойник и погиб

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-07T08:41:51+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области случилось смертельное ДТП.

- Авария произошла в 22:30 на 24-м км дороги Сызрань — Саратов — Волгоград. Водитель «Нивы» не справился с управлением и врезался в металлическую конструкцию. От полученных травм 35-летний мужчина погиб на месте, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Как отметили очевидцы в группе «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте», авария произошла у заправки, недалеко от села Шумейка.

Фото из соцсетей

Водитель «Нивы» врезался в отбойник, который буквально покорежило от удара, и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU