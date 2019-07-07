2019-07-07T08:41:51+03:00
Происшествия

Возле Шумейки водитель «Нивы» пробил отбойник и погиб

Авария произошла у заправки
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Энгельсском районе Саратовской области случилось смертельное ДТП.

- Авария произошла в 22:30 на 24-м км дороги СызраньСаратовВолгоград. Водитель «Нивы» не справился с управлением и врезался в металлическую конструкцию. От полученных травм 35-летний мужчина погиб на месте, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Как отметили очевидцы в группе «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте», авария произошла у заправки, недалеко от села Шумейка.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Водитель «Нивы» врезался в отбойник, который буквально покорежило от удара, и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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