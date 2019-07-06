В Балашове со строительных лесов упал рабочий

СЕГОДНЯ 21:05 2019-07-06T21:05:37+03:00

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В Балашове сегодня, 6 июля, со строительных лесов упал рабочий.

- ЧП случилось на балашовском предприятии «МакПром». Мужчина сорвался с высоты 5 метров, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

В результате инцидента гражданин получил тяжелые травмы. Прибывшие на место спасатели и «скорая» провели пострадавшему реанимацию и спустили его с помощью спецоборудования. После рабочего госпитализировали медики.

Фото облспаса

На месте также работала полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU