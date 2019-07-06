В Балашове со строительных лесов упал рабочий
Мужчина получил тяжелые травмы
Фото облспаса
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В Балашове сегодня, 6 июля, со строительных лесов упал рабочий.
- ЧП случилось на балашовском предприятии «МакПром». Мужчина сорвался с высоты 5 метров, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.
В результате инцидента гражданин получил тяжелые травмы. Прибывшие на место спасатели и «скорая» провели пострадавшему реанимацию и спустили его с помощью спецоборудования. После рабочего госпитализировали медики.
Фото облспаса
На месте также работала полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU