Сегодня в Саратове отменяются дежурные троллейбусы №16 и часть трамваев №8

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-06T18:39:24+03:00

Изменения действуют только сегодня вечером и ночью

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В Саратове сегодня вечером, 6 июля, и ночью отменяются дежурные рейсы троллейбусов №16 и часть — трамваев №8.

Как выяснила «КП-Саратов» в группе, посвященной работе горэлектротранспорта, соцсети «ВКонтакте», «рогатые» не будут ходить от железнодорожного вокзала в 19:40, 20:24, 21:05, 21:47, 22:29, 23:11, 23:53, 0:35, 1:17, 1:59, 4:40 и 5:20, а от улицы Грибова — в 20:00, 20:44, 21:25, 22:07, 22:49, 23:31, 0:13, 0:57, 1:39, 4:20, 5:00 и 5:40.

Трамваи №8 отменяют свои стандартные ночные рейсы в 20:00, 21:30, 22:30 и 23:30 от площади Орджоникидзе, а в Комсомольском не стоит ждать его в 21:00, 22:00, 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU