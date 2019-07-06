В Татищевском районе пожилую женщину обманул лже-сотрудник банка
Мошенник позвонил и заявил о незаконном снятии денег с ее счета
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В Татищевском районе 60-летняя местная жительница попалась на удочку мошенников.
- Ей позвонил лже-сотрудник банка и заявил о незаконном снятии денег с ее счета. Чтобы вернуть средства, гражданке якобы надо было продиктовать аферисту специальный код, что женщина и сделала, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
После этого у потерпевшей списались 14 тыс. рублей и она обратилась в полицию.
Правоохранители напоминают, что нельзя давать данные своей карты незнакомцам, в частности, код на обороте вашей карты и те, что приходят по смс.
ИСТОЧНИК KP.RU