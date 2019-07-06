Саратовский «Сокол» обыграл в Сызрани команду из Димитровграда

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-06T15:21:32+03:00

Следующий матч пройдет в Балакове с игроками из Тольятти

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Сегодня, 6 июля, в Сызрани футболисты саратовского клуба «Сокол» одержали победу над «Ладой» из Димитровграда Ульяновской области.

Игра окончилась со счетом 1:2 в пользу «Сокола».

Первый гол был от саратовского полузащитника Дениса Анисимова на 26-й минуте.

Следующий мяч в ворота соперников прилетел на 37-й минуте также от полузащитника Владимира Романенко.

Димитровградцы смогли отыграть один мяч только на 45-й минуте.

Следующий товарищеский матч пройдет 10 июля в Балакове. Саратовский «Сокол» будет играть с «Ладой» из Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU