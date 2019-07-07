В Саратове у безработной женщины украли золото и деньги на 31 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-07T16:47:25+03:00

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В Заводском районе Саратова полиция 5 июля нашла подозреваемого в краже.

- В отдел 53-летняя безработная женщина обратилась 3 июля. Она рассказала, что в течение дня кто-то подобрал ключ к ее дому и украл деньги и золото. Ущерб потерпевшая оценила в 31 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и 5 июля задержали 24-летнего парня, ранее судимого за наркопреступление. У него изъяли похищенное и отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU